نجوم الفن ينعون رجل الأعمال الراحل الشيخ صالح كامل

نعى عدد من نجوم الفن رجل الأعمال السعودى الراحل الشيخ صالح كامل، الذى وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 79 عامًا، أحد أبرز وأهم الداعمين للفن والإعلام فى الوطن العربى.

نعت الفنانة يسرا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون"، الشيخ صالح كامل في ذمة الله.. لقد فقدنا قيمة عظيمة ومشرفة لها أثر كبير في الوطن العربي.. خالص عزائي لزوجته السيدة صفاء أبو السعود ولجميع أبنائه، والشيخ عبدالله كامل، والسيدة هديل وجميع أفراد العائلة المالكة، ولأهل المملكة العربية السعودية ولنا جميعاً.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

كما نعى الكينج محمد منير، عبر حسابه بموقع التدوينات الشهير "تويتر"، رجل الأعمال الراحل صالح كامل، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في الشيخ صالح كامل، حبيب مصر، خالص العزاء للأخت الفاضلة صفاء أبو السعود".





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وقدمت الفنانة ليلى علوى التعازى لأسرة رجل الأعمال صالح كامل، قائلة: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. فقدت الأمة العربية الشيخ صالح كامل.. وداعًا لرجل لطالما أحب مصر واعتبرها بلده الثاني.. ونسأل الله له المغفرة والرحمة فى هذه الأيام المباركة.. ولأسرته والشعب السعودي كله الصبر والسلوان..

غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وكتبت الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام: "مع إني لم أقابله قط.. لكني كنت دائماً لدي يقين أنه يمتلك القوة والسلطة والمال والطيبة والعطاء والإنسانية.. وقلّما تجتمع كل هذه الصفات في شخص واحد.. رحم الله الشيخ صالح كامل".

وقدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، التعازي في وفاة الشيخ صالح كامل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "رحم الله الشيخ صالح كامل.. رجل عظيم"

يذكر أن الشيخ صالح كامل وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 79 عامًا، وهو زوج الإعلامية والفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود.