المهن التمثيلية تنعى الشيخ صالح كامل: كان من أشد المحبين لمصر وفنها

أصدرت نقابة المهن التمثيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بياناً تنعى فيه الشيخ صالح كامل، والذى وافته المنية قبل ساعات عن عمر ناهز 79 عاما.

وجاء في البيان:" تعرب نقابة المهن التمثيلية عن بالغ حزنها لرحيل الشيخ صالح كامل أحد أبرز وأهم الداعمين للفن والإعلام المصرى، حيث أنه صاحب باع طويلة في تأسيس القطاع الإعلامى الخاص فى مصر قبل مايقرب من عقدين من الزمان ".

واستكمل البيان :" الشيخ صالح كامل كان واحداً من أكثر المحبين والمخلصين لمصر بشكل

عام، وللفن والإعلام المصرى بشكل خاص، وأعطى لهما الكثير، تغمده الله برحمته الواسعة ".

وحزن كبير للغاية خيم على الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود بعد تلقيها خبر وفاة زوجها الشيخ صالح كامل رجل الأعمال والإقتصادى الكبير، حيث توفى بمنزله في الممكلة السعودية، بينما تلقت أبو السعود هذا الخبر الحزين هي وبناتها الثلاثة هديل وأصيل ونضير هنا أثناء تواجدهم في مصر.

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ما ضاعف من حزن أبو

السعود وبناتها الثلاثة أنهم لن يتمكن من المشاركة في تشييع جثمان الشيخ صالح كامل، بسبب توقف خطوط الطيران بالكامل نظرا لما يشهده العالم أجمع من مواجهة فيروس كورونا

وقال المقربين من أسرة الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود، أنها تلقت الخبر منذ قليل وهى الآن في حالة إنهيار شديد، حيث توفى الشيخ صالح كامل بأزمة قلبية مفاجئة، حيث كان بصحة جيدة ولا يعانى من أي أعراض مرضية.

يذكر أن الشيخ صالح كامل تزوج من الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود، وأنجب منها 3 بنات هي هديل وأصيل ونضير، بينما الشيخ صالح كامل لديه الشيخ عبد الله والشيخ محيى الدين من زوجته الأولى.