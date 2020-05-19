بالصور.. إيمان شقيقة محمد رمضان تحتفل بعقد قرانها

إحتفلت إيمان رمضان شقيقة النجم محمد رمضان بعقد قرانها على حسام حامد، حيث نشرت مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت "إيمان" على الصور ‏قائلة: "حبيبى وجوزى ربنا يخليك ليا، الحمد لله على هديتك يا رب".‎

Advertisements وكان قد تم عقد القران فى منزل والد محمد ‏رمضان فى منطقة الدقى، بحضور شقيق العروس "محمود"، وغياب محمد رمضان لوجوده خارج القاهرة، ولم يتحدد موعد حفل الزفاف ‏الذى من المتوقع إقامته بعد قريباً.‏







يذكر ان إيمان رمضان قد احتفلت بخطوبتها فى شهر فبراير الماضى وسط حضور جميع أفراد عائلتها.

شقيق العروس "محمود"، وغياب محمد رمضان لوجوده خارج القاهرة، ولم يتحدد موعد حفل الزفاف ‏الذى من المتوقع إقامته بعد قريباً.‏يذكر ان إيمان رمضان قد احتفلت بخطوبتها فى شهر فبراير الماضى وسط حضور جميع أفراد عائلتها.

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