بالصور- 3 ممثلين ارتدوا القميص نفسه في مسلسلاتهم

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً، لثلاث ممثلين في مسلسلات الرمضاني، ارتدوا القميص نفسه في مشاهدهم، وهم ​أحمد مجدي​ في مسلسل "​فرصة تانية​" بطولة ياسمين صبري، أيتن عامر، هبة مجدي، إدوارد، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.

الفنان الثاني ​أحمد داود​ في مسلسل لعبه النسيان"، وهو سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

والفنان الثالث ​كريم فهمي​ في مسلسل "ونحب تاني لية"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبدالغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.