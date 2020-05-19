هل تذكرون ملكة جمال لبنان 1992 نيكول بردويل؟ شاهدوا كيف أصبحت اليوم! بالصور

ميرنا وليد - بيروت - في عام 1992 فازت عارضة الأزياء ​نيكول بردويل​ بلقب ​ملكة جمال لبنان​، لتدخل عالم الشهرة من أوسع أبوابه. عام 1996 كان الأكثر تميزاً في حياة بردويل المهنية، بعد أن شاركت الفنان المصري ​عمرو دياب​ فيديو كليبه "حبيبي يا نور العين"، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وأدخلها إلى مجال التمثيل لتشارك في فيلم "الباحثات عن الحرية"، مع المخرجة المصرية ​إيناس الدغيدي​ عام 2004.

تزوجت بردويل من المحامي إلياس أبي يونس، لتبتعد عن الأضواء وتركز على حياتها العائلية، وأنجبت منه ابنتين.

وبعد 28 عاماً على فوزها بلقب ملكة جمال لبنان، و24 عاماً على مشاركتها في كليب عمرو دياب، إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صور جديدة لبردويل، فشاهدوا كيف أصبحت!