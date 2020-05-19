خلاف نبيلة عبيد ونادية الجندي الى الواجهة من جديد

ميرنا وليد - بيروت - عاد خلاف الممثلة المصرية ​نبيلة عبيد​ والممثلة المصرية ​نادية الجندي​ الى الواجهة من جديد بعدما استضاف رامز جلال عبيد يوم أمس ضمن برنامجه للمقالب "رامز مجنون رسمي" على شاشة MBC.

وأثناء تعذيبه لهاK سألها عن سبب الخلاف الذي يجمعهما وعلّقت نبيلة عبيد على هذا الموضوع قائلة أن لا خلاف بينها وبين نادية الجندي وأن الخلاف كان سابقاً بسبب أشخاص حاولوا الإيقاع بينهما من ناحية الأفلام.

وأكدّت نبيلة عبيد أن كل واحدة منهما نجمة في مجالها وأنواع الأفلام التي تقدمها في السينما وشدّدت على أن لا خلاف بينهما الآن بل علاقتهما طيبة.

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