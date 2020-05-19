شركة والت ديزني تتخذ هذا القرار السار

ميرنا وليد - بيروت - أورد بيان يوم السبت أن ​ديزني​ والاتحادات التي تمثل العمال في عالم والت ديزني في فلوريدا توصلوا إلى اتفاق بشأن إجراءات لحماية العاملين من فيروس كورونا، كوضع غطاء وجه ”مناسب“ وفحص درجات الحرارة وممارسات التباعد الاجتماعي وزيادة إجراءات التنظيف والتطهير.

وبالتالي فإن شركة والت ديزني إنها ستفتح جزئيا مجمع ديزني سبرينجز للترفيه والتسوق في منتجع عالم والت ديزني في فلوريدا يوم 20 مايو أيار.

وصرح مات سايمون نائب رئيس ديزني سبرينجز في بيان:"بينما تظل الملاهي الترفيهية والفنادق الخاصة بنا مغلقة مؤقتا فإن إعادة فتح ديزني سبرينجز على مراحل هي خطوة مهمة محل ترحيب ونحن نجتاز هذه الفترة التي لا مثيل لها معا بأكبر قدر ممكن من التحلي بالمسؤولية".



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