ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت ​إيمان رمضان​ شقيقة الممثل المصري ​محمد رمضان​ بعقد قرانها على حسام حامد‎، في منزل والد محمد ‏رمضان في منطقة الدقي بحضور شقيق العروس "محمود"، وغاب محمد رمضان لوجوده خارج القاهرة، ولم يتحدد موعد حفل الزفاف ‏الذي من المتوقع إقامته بعد عيد الفطر.‏

ونشرت إيمان رمضان صورا من عقد قرانها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تجمعها بزوجها حسام حامد وعلقت عليها ‏قائلة: "حبيبي وجوزي ربنا يخليك ليا، الحمد لله على هديتك يا رب".‎

وكانت إيمان رمضان قد احتفلت بخطوبتها في شهر شباط الماضي، وهي الشقيقة الوسطى لمحمد رمضان، وظهرت معه في العديد ‏من الحفلات والعروض الخاصة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- شقيقة محمد رمضان تحتفل بعقد قرانها ‏وهذا موعد زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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