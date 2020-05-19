صفاء أبو السعود تفجع بوفاة زوجها صالح كامل..وهؤلاء النجوم والنجمات ينعونه

ميرنا وليد - بيروت - رحل رجل الأعمال السعودي الشيخ ​صالح كامل​ مساء يوم الاثنين عن عمر ناهز الـ٧٩ عاماً.

وكان يتواجد الراحل في مدينة جدة السعودية، حين تعرض لجلطة خلال أدائه صلاة التراويح مع أفراد من أسرته .

وبعدها تم نقله إلى مستشفى سمير عباس بجدة حيث رحل هناك.

ويعد إسم صالح كامل من أهم رجال الأعمال السعوديين، وكان من أوائل وأكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة أرت (ART)، كما أنه تزوج من الممثلة المصرية صفاء أبوالسعود التي عملت لسنوات في قنوات ART، ولديه منها ثلاثة أبناء وله أبناء من زواج سابق.

ونعى صالح عدد كبير من المشاهير بينهم الكاتب اللبناني مروان نجار حيث روىذكرياتهمع صالح كامل.

الممثل المصري محمد هنيدي كتب:"البقاء لله في الشيخ صالح كامل ..نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته".

الإعلامية رضوى الشربيني كتبت :"إنا لله وإنا اليه راجعون،ببالغ الحزن والاسى ننعى وفاة المرحوم الأب العزيز الشيخ صالح كامل، زوج أمي الروحية الإعلامية الجليلة صفاء أبو السعود، ووالد أخواتي هديل وأصيل ونضير. ورجائي،للفقيد الرحمة ولأهله وأحبائه الصبر والسلوان".

الممثلة المصرية شهيرة أوردت : "بدموع عنيي أنعي للأمة العربية رجل من أشرف الرجال وقف مع مصر كثيرا موقف الرجال الذين يعشقون مصر وله فضل كبير علي الإعلام والإعلاميين وكان له موقف معي شخصي لا أنساه عندما شاهد لي برنامج مع زوجته صفاء أبو السعود وأعجب بنقاشي الديني وطريقتي السمحة في الأداء علي حد قوله، رحمة الله عليه وأنتج لى برنامج ديني علي مستوي عالي إخراج المبدع عمر زهران ولاقي نجاحا كبيرا وخاصه في الدول الأوروبية وكان سندا للبرنامج وفخورا به، كثيرون يدينون بالفضل لهذا الرجل المحترم أسأل الله لك العفو والرحمه ويرزقك الجنه ونعيمها ويجعل قبرك روح وريحان ويسكنك الفردوس الأعلي يااارب خالص العزاء للفنانه صفاء ابو السعود وبناتها".

الممثل المصري محمد صبحي كتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله .. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون رحل اليوم الشيخ صالح كامل الصديق والأب والمعلم وحبيبي الرجل الفاضل كنت صاحب فضل عليا بعد الله سبحانه وتعالي في تقديم مسلسل ونيس، وأثلجت صدري اليوم برسالتك الصوتية لتهنئتي بالأيام المفترجة.. وتداعبني كعادتك.. وأرسلت لك الرد برسالة صوتية لاداعبك.. وأقول لك كم أحبك واعترف بفضلك في تقديم أروع مسلسل عربي عن الأسرة يوميات ونيس بقناة الـ ART .. كنت محباً عاشقاً لمصر وأعطيتها الكثير من الإخلاص.. وبعدها بساعات أراد الله أن ترحل.. وتتركني مع رسالتك الصوتية التي ظللت أسمعها عشرات المرات، لا نملك إلا الدعاء لك رجل الخير والإنسان الذي امتلك إنسانية العالم.. عزائي للأسرة الكريمة وندعو لهم بالصبر والسلوان".

الممثلة المصرية إلهام شاهين كتبت: "تعازينا الحارة إلى الفنانة صفاء أبو السعود والأسرة فى وفاة الشيخ صالح كامل .. اللهم اجعل مثواه الجنة وصبر أهله ومحبيه على فراقه".

الممثل المصرية يسرا كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون الشيخ صالح كامل في ذمة الله.. لقد فقدنا قيمة عظيمة ومشرفة لها أثر كبير في الوطن العربي. خالص عزائي لزوجته السيدة صفاء أبو السعود ولجميع أبنائه والشيخ عبدالله كامل والسيدة هديل وجميع أفراد العائلة المالكة و لأهل المملكة العربية السعودية ولنا جميعاً.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

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وكتبت الممثلة المصرية غادة عبدالرازق: "انتقل إلى رحمة الله الشيخ صالح كامل عزائنا للأسرة الكريمة ورحمة الله عليه في هذه الأيام المفترجة".

كتبت الإعلامية المصرية بوسي شلبي: "بكل الحزن أنعى صاحب الفضل على كل الإعلاميين.. انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ صالح كامل .. إنا لله وإنا إليه راجعون.. جبيب المصريين رجل الخير".

كتب الممثل المصري أحمد فتحي : "ورحل رائد صناعة الإعلام... وداعا الشيخ صالح كامل ".

الممثلة المصرية ليلى علوي أوردت:"إنّا لله وإنّا إليه راجعون، فقدت الأمة العربية الشيخ صالح كامل.. وداعا لرجل لطالما أحب مصر واعتبره بلده الثاني.. ونسأل الله له المغفرة والرحمة فى هذه الأيام المباركة.. ولأسرته والشعب السعودي كله الصبر والسلوان.غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون"

الفنانة المغربية سميرة سعيد كتبت:مع إني لم أقابله قط.. لكني كنت دائماً لدي يقين أنه يمتلك القوة والسلطة والمال والطيبة والعطاء والإنسانية..وقلّ ما تجتمع كل هذه الصفات في شخص واحد.. رحم الله الشيخ صالح كامل".

الفنان المصري محمد منير كتب:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في الشيخ #صالح_كامل حبيب مصر خالص العزاء للأخت الفاضلة صفاء ابو السعود"

الفنانة التونسية لطيفة كتبت:"بسم الله الرحمن الرحيم بقلب مؤمن وحزبن و بعين تدمع و تبكي الاب والقدوة والرمز ابو الچميع الشيخ صالح كامل الف رحمة على روحك يا من كنت خيراً و طيباً و معطاءاً بكل ما قدمت من خير للأمة اجمعها . كل ما قدمت من خير للأمة الإسلامية سيحفر اسمك في تاريخها للأبد انا لله و انا اليه راجعون".

الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني:"غياب الشيخ صالح كامل‬⁩ ولكل من عرف هذه الشخصية الكبيرة

مش غياب أو فقْد عابر ،كان صاحب أثر في كل من حوله عامةً وفي مؤسسته الرائدة art خاصةً ..ومنهم أنا؛

كان لنا في غربتنا بإيطاليا رب عمل متواضع وأب حاني يخشى ربه ويتقيه وهو الآن بين يديه في أيام ٍمباركة.‬

نعزي أنفسنا برحيله وخالص العزاء لأسرته الكريمة وربنا يصبركم على فراقه ‫ ، الله يرحمك يا شيخ صالح ويسكنك جناته آمين‬ ، نسألكم الدعاء له"