كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عادل الأعصر لـ"الخليج 365 الفني": مسلسل "يانا ياجدو" دمج بين الجيلين القديم والجديد.. وعرض المسلسل حصريا على "روتانا" ظلمه (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



استطاع المخرج عادل الأعصر، أن يحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل "يانا ياجدو" الذي يشارك به خلال السباق الرمضاني الحالي، من خلال البساطة في إخراج صورة جيدة للمشاهد، حيث نجح في رسم البسمة والبهجة على وجوه الجمهور.

وتحدث المخرج عادل الأعصر، عن تجربة مسلسل "يانا يا جدو" و عن كواليسه، و عن أقرب الأعمال لقلبه.. وإلى نص الحوار..

المسلسل يضم نخبة من النجوم الكبار والشباب.. كيف وقع اختيارك للممثلين؟

هذا أول تعاون بيني وبين الفنان القدير أحمد بدير وبالتأكيد هو أستاذ كبير وجميع أعماله تشهد له بذلك، بجانب مجموعة من الشباب ولابد أيضًا من حدوث عملية اندماج بين الجيل القديم والجديد وهذا حدث بفضل السيناريو الجيد الذي كتبه المؤلف فتحي الجندي.

ما هي شروطك لاختيار أبطال أي عمل؟

هناك العديد من الشروط التي على أساسها أختار أبطال العمل من أهمها خبرتي كمخرج فعندما أقوم بقراءة السيناريو أرى أن هذا الدور يناسب مؤهلات و خبرة ذلك الفنان أم لا، والعكس صحيح.

كيف كانت كواليس المسلسل في ظل انتشار فيروس كورونا؟

قمنا بتعقيم موقع التصوير بالكامل، بالإضافة إلى تعقيم أنفسنا باستمرار بجانب حرص كل منا على سلامته الشخصية، واستخدام المواد المطهرة، إلى جانب أننا أنهينا جزءًا كبيرًا من تصوير المسلسل قبل بداية أزمة فيروس كورونا.

ما أبرز الصعوبات التي واجهتك أثناء تصوير المسلسل؟

لم تواجهنا أي صعوبات، سواء انتشار فيروس "كورونا" الذي أثر على بعض مشاهد المسلسل، وبالتالي سيطر التوتر و القلق على اللوكيشن.

هل تابعت ردود فعل الجمهور على المسلسل؟

لا.. للأسف لم أستطع متابعة ردود فعل الجمهور على المسلسل نظرًا لانشغالي باستكمال عملية تصوير ومونتاج المشاهد الأخيرة المتبقية منه.

هل عرض المسلسل حصريًا على قناة "روتانا" أثر بالسلب على نجاحه؟

بالطبع العرض الحصري ظلم المسلسل، لذلك أنا ضد فكرة العرض الحصري لأن عرض المسلسل على أكثر من قناة يعطي له مساحة أكبر من المشاهدة والانتشار وجذب فئة كبيرة من الجمهور لمتابعته.

ما رأيك في الدراما المصرية حاليًا؟

الدراما المصرية أصبحت تنتج أعمال بجودة عالية وإمكانيات عالية مثل السينما على عكس قديمًا، وأيضاً استعانت بكبار نجوم السينما، فالدراما حاليًا تميزت من حيث الجودة والإنتاج .

وما رأيك فى السينما المصرية حاليًا؟

Advertisements

السينما حاليًا جيدة جدًا وجميع الأفلام التي تم عرضها مؤخرًا قوية جدًا وحققت نجاح كبير وأتمنى الاستمرار على هذه النوعية من الإنتاج والسيناريوهات والامكانيات التي تساعد على تقدم السينما ونجاحها.

أيهما تفضل عرض المسلسلات في السباق الرمضاني أم خارجه؟

العمل الجيد يفرض ذاته سواء كان في الموسم الرمضاني أو خارجه، والاثنين لديهم مميزات وعيوب فالمسلسل إذا عرض في رمضان يحقق نجاحًا كبيرًا، أما المسلسل خارج السباق الرمضاني يحقق مشاهدات جيدة ولكن ليس كالمشاهدات التي تحدث خلال شهر رمضان، فالمسلسل يحقق نسبة مشاهدة عالية في رمضان.

ما رأيك في عرض الأعمال الفنية على المنصات الإلكترونية؟

خطوة رائعة، فذلك هو المستقبل، كما أن معظم البلدان التي تسبقنا في الخطوات الدرامية تعتمد بشكل كبير على هذه المنصات لأنها تجذب شريحة كبيرة من الجمهور والسبب في ذلك عرض المسلسلات بدون إعلانات ويستطيع الجمهور مشاهدة العمل في أي وقت وأي مكان فالمنصات الإلكترونية تمتلك مميزات كثيرة.

هل عرض الأعمال على المنصات الإلكترونية يقلل من قيمة الفنان؟

هذا لا يقلل من أي فنان، وأهم فناني العالم حاليًا يشاركون في أفلام ومسلسلات تعرض على منصات وحققت أعمالهم نجاحًا كبيرًا و نجحت في جذب فئة كبيرة من الجمهور لمتابعة هذه الأعمال.

ما أكثر الأعمال التي تعتز بها؟

جميع أعمالي التي قدمتها أعتز بها و لكن أكثرهم فيلم "صفقة مع مراتي"، لأنه أول فيلم في مشواري الفني قومت بإخراجه.

ما أكثر كاتب يجذبك في الدراما و تحب أن تتعاون معه؟

بدون ذكر أسماء، هناك العديد من الكتاب المتميزين أحب التعاون معهم لأن أعمالهم جيدة.

ما هي أكثر الألوان الدرامية صعوبة في الإخراج؟

الكوميديا من أصعب الألوان الدرامية في الإخراج لأنها تعتمد على أفيه المواقف و من الصعب رسم البسمة على وجه المشاهدين.

ماذا عن أعمالك الجديدة؟

هناك عدة مشاريع مؤجلة لحين انتهاء الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.