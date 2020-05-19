تراند اليوم : الفتوة حلقة 26 – ياسر جلال يعود من الموت.. وكشف سر كنز الدم

شهدت أحداث الحلقه 26 من مسلسل الفتوة بطولة الفنان ياسر جلال العديد من الأحداث منها أن حسن الجبالى الفنان ياسر جلال فتوة الجمالية مازال على قيد الحياة بعدما طعنه عزمى الفنان أحمد صلاح حسنى بسكين ليتولى فتونة الجمالية وتم إنقاذ حسن على يد العربجية.

حيث بدأت أحداث الحلقة باستيقاظ الجبالي من الغيبوبة، وطلب من الأعور، فتوة الكسر، ان يأتي له بفضل (محمود حافظ)، كبير العربجية، ومساعدته في العودة إلى الجمالية، مقابل إعطاءه الكثير من المال، ومساعدته في عمل «باب الفتوح»، فيرسل عزمي (أحمد صلاح حسني)، في قتله مره اخرة.

وعرف حسن أن عزمى أصبح الفتوة وسيبدأ خطة الانتقام بالتعاون مع الفتوة الأعور الفنان مجدي فكري، ويطالبه بإحضار فضل فتوة العربجية الفنان محمود عبد الحافظ.

كما تشهد الحلقة قيام الشيخ مبروك المزيف الفنان أحمد خالد صالح بكشف حقيقة الذهب وكنز الدم لليل الفنانة مى عمر وحبيبته شكر الفنانة هنادى مهنى ويؤكد لهما أن من سرقة المعلم سيد اللبان فتوة المذبح الفنان رياض الخولى طليق ليل انتقاما من حسن ووالده أحمد الجبالى.

وتذهب جميلة (نجلاء بدر)، إلى دكان حسن، وتهدد عمه لشراء الدكان منه، وتصل الأخبار، إلى سيد اللبان (رياض الخولي)، ان ليل حامل، وتصر أم حسن (أنعام سالوسة)، انه لم يمت، وسيرجع، ويتمادي المشاديد في ظلمهم لأهالي الجمالية، وفرض الإتاوات على الفقراء، ويعفي عزمي أحد التجار من الإتاوة شهرين، مقابل ان يسمي حفيدة عزمي.

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وتقول ليل، لعزمي ان الذهب مع سيد اللبان، ويواجهه عزمي، فيقول له سيد ان الذهب سيكون مهر ليل، وتموت أم حسن الجبالي.

وانتهت الحلقة بوفاة أم حسن الفنانة إنعام سالوسة حزنا على وفاته وفى نفس الوقت شعر حسن بلحظة وفاتها حيث انقبض قلبه رغم بعد المسافات.

مسلسل الفتوة تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي ويعرض يوميا على قناة الحياة بطولة النجم ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة.

شاهد الحلقة كاملة..