مفيد فوزي يفجر مفاجأة: سعاد حسني قتلها الإدمان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الإعلامي المصري مفيد فوزي عن قضية وفاة الفنانة الراحلة سعاد حسني، وعما إذا كانت قُتلت أم انتحرت.

الإعلامي المصري قال، خلال استضافته في برنامج “شيخ الحارة” تقديم المخرجة إيناس الدغيدي: “سعاد حسني قتلها الإدمان، بنفس الطريقة التي مات بها صلاح جاهين.

إيناس الدغيدي استوضحت مفيد فوزي عما يقصده بالإدمان، فقال: “إدمان المهدئات”، مؤكدا أنه يستبعد أن تكون سعاد حسني قد قتلت، قائلا: “لو كانت قتلت لنزلت من الدور السابع متفصصة، وقد قال لي شقيقها شفتها في المشرحة وليس فيها خدش”.

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ومن ناحية أخرى، أكد مفيد فوزي أن سعاد حسني ظلمت، وانتهك فنها بواسطة مخرج رفض ذكر اسمه، لافتا إلى أنها خرجت من مصر حزينة، كما أن بعض الناس اختزلوها في قصة حب عبدالحليم حافظ، ووصفها بأنها صاحبة أنضر وجه على شاشة السينما.

مفيد فوزي روى موقف كشف خلاله شدة غيرة عبدالحليم حافظ على سعاد حسني، إنه كان يزور عبدالحليم حافظ كل ليلة، عندما كان مفصولا من النظام الناصري، وشاهده يقرأ ورقة سلمها له سائقه، وبها أرقام سيارات كان يستطيع بطريقة مذهلة التعرف على أصحابها بمجرد النظر، والتعرف بالتالي على من تواجدوا في حفلة كانت تتواجد بها سعاد حسني.