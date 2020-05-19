هبة مجدي تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد محسن وظهور نادر لابنتهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية هبة مجدي بعيد ميلاد زوجها المطرب محمد محسن، وأعدت له حفلا مميزا احتفالا بهذه المناسبة.

هبة أحضرت لزوجها قالب تورتة حمل مجسم له وهو يغني، ونشرت مقطع فيديو من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيه وهي تغني له أغاني عيد الميلاد.

الفنانة المصرية وجهت تهنئة خاصة لزوجها بهذه المناسبة، حيث كتبت: “18/5 عيد ميلاد سعيد.. بحبك يا رجلي”، ليعلق محسن قائلا: “بحبك أكتر”.

ومن جانبه، نشر محمد محسن مجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص على “انستجرام”، ظهر فيها برفقة زوجته وابنتهما الوحيدة “دهب”، في ظهور نادر له، لكنه حرص على إخفاء ملامح وجهها، وعلق قائلا: “أفضل عيد ميلاد على الإطلاق”.

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يذكر أن الفنانة المصرية هبة مجدي قد اعتادت على إخفاء ملامح وجه ابنتها في كل الصور التي نشرتها لها منذ ولادتها.

إلا أن هبة تخلت عن ذلك الأمر في صورة واحدة ظهرت فيها الفنانة وخلفها زوجها الفنان محمد محسن، وبينهما ابنتهما دهب ويظهر جزء من وجهها وعلقت عليها قائلة: “العائلة أولا”.

وكانت هبة مجدي قد نشرت منذ عدة أشهر صور مع ابنتها الوحيدة “دهب”، خلال احتفالهما بعيد الكريسماس، داخل أحد الأماكن المتخصصة في تنظيم هذه الاحتفاليات.‏

هبة شاركت جمهورها بمجموعة صور جمعتها مع ابنتها و”بابا نويل”، خلال الحفل، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت تهنئة لجمهورها بالكريسماس.