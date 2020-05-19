بعد أزمة صحية على الهواء.. ياسر جلال يطمئن جمهوره على حالته الصحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طمأن الفنان المصري ياسر جلال جمهوره على حالته الصحية، وذلك بعد أن أصيب بحالة إعياء مفاجئة على الهواء، خلال لقاء عبر Skybe، في برنامج “القاهرة الآن” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة “العربية الحدث”.

الفنان المصري أكد، في لقائه ببرنامج “التاسعة” على القناة الأولى المصرية، أنه بخير، لافتا إلى أنه يشعر بتوتر شديد عندما يكون على الهواء، وهو ما تسبب في إصابته بدوار.

ومن ناحية أخرى، تحدث ياسر جلال عن مسلسله الرمضاني الجديد “الفتوة”، حيث قال إنه شعر برائحة النجاح وهو يقرأ المسلسل، حي أنه قريب جدا من الشعب المصري، ويتكلم عن حارة مصرية لم تتغير كثيرا، لكنها كانت بحاجة لإلقاء الضوء عليها، من حيث العادات والتقاليد والمشاعر.

وأضاف أن استخدام النبّوت كان جديدا عليه، واحتاج لفترة من التدريب للتعود عليه، حيث أنه رمز القوة والسلاح المستخدم بين الفتوات، الذين كانوا يطلقون على النبوت أسماء مختلفة.

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وكان الفنان المصري ياسر جلال قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة على الهواء، خلال لقاء عبر Skybe، في برنامج “القاهرة الآن” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة “العربية الحدث”.

ياسر تحدث خلال اللقاء عن كواليس مشاركته في مسلسل “الفتوة”، وتعليقه على ردود الفعل الواسعة على المسلسل منذ بدء عرضه، لكنه أثناء حديثه شعر بهبوط مفاجئ بالدورة الدموية.

الفنان المصري اعتذر للميس الحديدي، موضحا أنه يشعر بهبوط في الدورة الدموية، ودوار وصعوبة في التنفس، فنصحته الإعلامية بأن يطلب منهم في المنزل أن يعطوه أي مشروب يهدئ الدوار الذي يشعر به، وسألته عما إذا كان يستطيع أن يكمل الحوار أم لا، فقال لها أنه سيجيب على أسئلتها بكلمات بسيطة.