أروى جودة تنعي الشيخ صالح كامل وتكشف عن صلة قرابتها لصفاء أبوالسعود

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعت الفنانة المصرية أروى جودة، رجل الأعمال الشهير الشيخ صالح كامل، مالك قنوات ART، وزوج الفنانة المصرية صفاء أبو السعود.

أروى كشفت عن وجود علاقة قرابها تربطها برجل الأعمال الراحل، حيث أنها ابنة شقيقة زوجته الفنانة صفاء أبو السعود، حيث كتبت: “إنا لله وانا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى زوج خالتي و ابي الثاني الشيخ صالح كامل. نطلب منكم الفاتحة”.

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وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “اللهم ارحمه يا أرحم الرحمين، واغسله بالماء والثلج والبرد واجعل له من الدعاء و الصلاة نصيبا كثيرا”.

وصالح عبدالله كامل، هو رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART “راديو وتلفزيون العرب”، ولد عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ، 1963م. أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم “دار ومكتب الكشاف السعودي” وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص، الذي توفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة وفي نحو 45 دولة حول العالم.