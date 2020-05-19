ياسمين صبري غاضبة من رامز جلال: قص كلامي عن أبوهشيمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري، الأسباب التي أغضبتها من الفنان المصري رامز جلال، بعد وقوعها ضحية لمقالبه في برنامج “رامز مجنون رسمي”.

ياسمين صبير، قالت: “حلقة رامز شفتها مثل الجمهور وفى حاجة اندهشت منها جدا ومش لاقيه ليها أي تفسير، فأنا لما اتسألت بتحبي إيه في أحمد، جدعتنه ولا وسامته، فالحقيقة إني جاوبت وقلت بحب فيه كل حاجة يعنى ناجح ،وواثق من نفسه، وطموح، وشخصيته قوية حتى قلت انه من وجهة نظري هو سيد الرجالة، وإن إحنا بنتمرن مع بعض كتير في الجيم وفى حاجات كتير بينا مشتركة وان هو بيضحكنى”.

وأضافت: “تفاجئت في الحلقة وأنا بتفرج إن رامز والبرنامج قرر ياخد الجزء الأخير بس من إجابتي فأنا استغربت جدا أنا مفهمتش إيه الفكرة، إن تقص إجابتي وتتاخد دي بس وقلت وبيضحكني، حتى الواو اتشالت، وضايقتني وأنا مكنتش أتوقع كدا من رامز أبدا لأني بتفرج على البرنامج بتاعه من سنين من قبل ما أكون ممثلة حتى”، وفقًا لحوراها مع “اليوم السابع”.

ناحية أخرى يعرض لياسمين صبري، حاليًا مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغنى، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.