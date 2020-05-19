تعليق رامز جلال على حلقة نبيلة عبيد في «رامز مجنون رسمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري رامز جلال، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من حلقة برنامج “رامز مجنون رسمي”، مع الفنانة نبيلة عبيد، والمذاع عبر فضائية mbc مصر.

رامز جلال، قال في تعليقه على الصور: “نجمة مصر الأولى، أم قلب جامد نبيلة عبيد”، وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي أثنت على الحلقة.

وكشفت الفنانة نبيلة عبيد، خلال الحلقة حقيقة وجود خلافات بينها وبين الفنانة نادية الجندي، مؤكدة أنهم كانوا يخرجون مثل هذه الشائعات عنهما ولكن في الحقيقة لا يوجد أي خلافات بينهما لا قديمًا ولا الآن وأنهما يصوران معًا مسلسلهما الجديد.

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وخلال فقرة الصور، خرج رامز جلال، من خلف بوستر صورته لتصاب نبيلة عبيد، بنوبة هلع شديدة وذلك بعد تعليقها على صورته والتي قالت فيه: “بخاف الناس يحصل لها حاجة من مقالبه”.

وعندما شاهدت رامز جلال، ضحكت قائلة: “هتعمل في ايه؟، ليؤكد لها أنه اليوم أراد أن يؤكد للعالم كله أنها تحمل قلب جامد.

وتخلى رامز جلال، خلال الحلقة عن عدة فقرات ومنها فقرة الثعبان، والكابوريا، وكذلك فقرة بركة المياة التي يقع فيها النجوم في نهاية الحلقة، كما تخلى عن فقرة صبغ الشعر في بداية الجلقة.