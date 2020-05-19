محمد رمضان يحتفل بعقد قران شقيقته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، “إيمان”، بعقد قرانها، مساء الأثنين 18 مايو.

شقيقة محمد رمضان نشرت مجموعة صور من حفل عقد قرانها، على حسابها الخاص على موقع “انسجرام”، وعلقت على الصور بقولها: “حبيبى وجوزي ربنا يخليك لية ... الحمدلله على هديتك يارب”.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد احتفل بخطوبة شقيقته “إيمان”، مساء الأحد 16 فبراير.

الحفل أقيم بالمنزل بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين، ونشرت شقيقة رمضان مجموعة صور من أجواء الحفل، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

شقيقة الفنان المصري أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “أحلى يوم فى حياتي ده والا ايه .. اللهم لك الحمد والشكر على هديتك ليه”.

Advertisements

يذكر أن محمد رمضان كان قد شارك شقيقته إيمان منذ ما يقرب من عامين، في افتتاح فرع جديد لسلسلة محلات عسل النحل التي أطلقتها في عام 2016، وذلك على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وحرص الفنان المصري على دعم شقيقته برفقة جميع أفراد عائلته وسط أجواء احتفالية، وحضر الحفل بسيارته الفارهة، كما حرص على افتتاح الفرع بنفسه وقص الشريط الأحمر.

وقد تعرضت شقيقة رمضان لأزمة بعد أن تم اتهامها بتصدير عسل مغشوش، وساند الفنان المصري شقيقته في هذه الأزمة، حيث قام باختيار أفضل المحامين للدفاع عنها، ولم يتركها أثناء تقديم كل الأوراق والمستندات التي تثبت براءتها.

وأوضحت إيمان ما حدث، بقولها إنه تم تحرير محضر ضدها في مركز “منيا البصل”، بسبب أن أحد المعلبات التي تحمل اسم شركتها تم سحبه من أحد المراكز بسبب نقص فى البيانات المدونة عليه وتحولت إلى قضية.

وأضافت أن الموضوع انتهى بتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه عليها ودفعتها بنفسها، ولكن لكونها شقيقة الفنان محمد رمضان، فيحاول الكثيرين محاربتها وتكبير الأمور.