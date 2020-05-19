“أولاد آدم”.. رحلة التكفير عن الخطايا

متابعة – بتجــــــرد: منذ الحلقة الأولى يكشف مسلسل “أولاد آدم”، الذي احتل موقعًا مميزًا على خريطة الدراما الرمضانية، عن خيوط الصراع فيه، وعن رحلة الخطأ والتكفير.

فـ”أولاد آدم” المعاصرون حولوا جنتهم الأرضية إلى عذاب بخطايا الجشع والحسد والقتل والنهب، رغم أنهم، وهذه ميزة تحسب للعمل، يظهرون أيضا جانبا من إنسانيتهم طوال الوقت.

المسلسل الذي كتبه رامي كوسا يكشف عن خطايا جانبي المجتمع: طبقة النخبة، وأبناء الهامش، قضاة وإعلاميون ورجال أعمال في جهة، ولصوص صغار في جهة أخرى، ويلتقي الخطان عند نقطة بعينها لتختلط الأوراق بينهما.

نحن أولا أمام زوجين: غسان (مكسيم خليل)؛ الإعلامي الذي يثير تفاعل الجمهور بأدائه الأخلاقي وهو يدير برامج مواجهة مع قضايا إنسانية، بينما يعرف هو أنه مجرد ممثل مخادع ينظر إلى نفسه في المرآة مرتديا قناع الشر.. والزوجة ديما (ماغي بوغصن) وهي قاضية مرموقة غير أنها حرمت من الإنجاب، يقودها الحزن إلى جريمة دهس طفل بسيارتها، وهو الطفل نفسه الذي ينقذه زوجها من دون أن يعلم بالقصة.

على الجانب الآخر، هناك اللص سعد (قيس شيخ نجيب)، سارق عادي يتعاون مع أحد رجال الأمن الفاسدين الذي يساعده بدوره على بيع مسروقاته، ويقيم علاقة براقصة في ملهى تدعى مايا (دانييلا رحمة) والتي تصبح فيما بعد شريكته.

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يتصل العالمان بعضهما ببعض حينما تسرق مايا الهاتف الخليوي الخاص بالإعلامي غسان، ويتبين أنه يتضمن لقطات ومشاهد تدل على خيانته زوجته. ونتبين أن فساد غسان يمتد إلى علاقات غير مشروعة مقابل عرض مشكلة إحدى الضحايا في برنامجه. هكذا يتمكن سعد، رفيق مايا، من ابتزاز غسان وتتداخل الأطراف.

يتميز المسلسل منذ حلقته الأولى بسرعة الحركة والانتقال لعرض كل خيوطه من دون الكثير من الإطالة. ويستخدم المخرج الفلاتر اللونية للتفرقة بين عالم الصفوة والعالم السفلي من جهة، وبينهما وبين عالم السجون المظلم من جهة أخرى، حيث نتعرف إلى شقيقة “مايا” الحبيسة هناك.

المسلسل اللبناني السوري المشترك، يطرح كثيرًا من قضايا الفساد المتصل بعضها بالخداع الإعلامي، وتهريب الأموال والإدمان، وبعضها بقضايا المهمشين والمهاجرين وفساد بعض رجال الأعمال. لكن ميزة المسلسل أنه لا يتوقف عند الخطايا التي يرتكبها أولاد آدم فحسب، بل يقدم لنا جانبا من الدوافع الشخصية التي تدفع البعض إلى ارتكاب جرائمهم، مثل علاقة غسان بزوجة سابقة حرمته من ابنه وتركت فيه خللا نفسيا.

“أولاد آدم” من إخرج الليث حجو، وشارك في أداء أدواره: مكسيم خليل، ماجي بوغصن، قيس شيخ نجيب، دانييلا رحمة، رودني حداد، وندى أبو فرحات.