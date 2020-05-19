تجميد الأنشطة الرياضية في إيطاليا بقرار من الحكومة

متابعة بتجــــــــرد: أفاد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه تم تأجيل عودة مسابقة الدوري حتى 14 حزيران/ يونيو المقبل وفقاً للقرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة، ومع ذلك أعلن عن رغبته في أن تعيد “السلطات المختصّة” التفكير في هذا القرار وأن يتم الموافقة على عودة النشاط.

وتوقّفت بطولة الدوري منذ 9 آذار/ مارس الماضي بسبب فيروس “كورونا” في الجولة الـ26، حيث يتصدّر يوفنتوس جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، ويليه مباشرة لاتسيو بفارق نقطة.

وسمحت الحكومة لأندية “السيري أ” بالعودة للتدريبات داخل منشآتها الرياضية وبشكل فردي منذ الرابع من الشهر الجاري، وحتى هذه اللحظة لم يتم السماح بأن يتدرّب الفريق بأكمله.

وقدّمت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأربعاء الماضي مقترحاً للحكومة بعودة البطولة في 13 حزيران المقبل، وخوض الـ12 جولة المتبقية من الموسم، إلا أن القرارات الأخيرة الصادرة أغلقت الباب على هذا المقترح.