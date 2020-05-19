شقيقة محمد رمضان تحتفل بعقد قرانها.. وتنشر صورا من الحدث

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت إيمان رمضان، شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، متابعيها بالإعلان عن عقد قرانها وسط حضور المقربين منها فقط التزامًا بإجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا لتنضم إلى قائمة الفنانات اللاتي تزوجن تزامنًا مع تلك الأزمة.

ونشرت إيمان رمضان صورَا من عقد قرانها أظهرت مدى سعادتها رفقة زوجها حسام حامد، وذلك من خلال نشر صور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، حيث تركت رسالة لزوجها قالت فيها: "حبيبى وجوزى ربنا يخليك ليا، الحمدلله على هديتك يارب".

الغريب في الأمر أن الفنان محمد رمضان أو شقيقه محمود رمضان مدير أعماله لم يقدما التهنئة لشقيقتهما حتى الآن، من خلال حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد احتفل الفنان محمد رمضان، بخطبة شقيقته في فبراير الماضي، في حفل عائلي اقتصر على أسرة العروسين، حيث تعتبر إيمان رمضان، هي الشقيقة الوسطى لمحمد رمضان، وظهرت معه في العديد من الحفلات والعروض الخاصة، وتعمل في مجال "عسل النحل"، ولديها براند باسم ابنة محمد رمضان.

إيمان شيقية رمضان، كان لها تجربة زواج من قبل، وكانت تعانى من تأخر الإنجاب حتى 6 سنوات وبعدها رزقت بابنها كريم وهو ما صرحت به فى أحد البرامج حيث قالت قائلة : إن العسل النحل جعلها أسعد إنسانة فى الحياة، موضحة أنها عانت من تأخر الحمل فى بداية الزواج، وتحديدًا أول 6 سنوات وأضافت أنها قامت بتناول بعض أنواع العسل الطبيعي وحملت وانجبت.

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من ناحية أخرى تعرضت إيمان، إلى أزمة كبيرة بسبب اتهامها بالغش حيث قضت محكمة جنح البساتين، بمعاقبة إيمان رمضان، شقيقة الممثل محمد رمضان، بالحبس عاما، وتغريمها 10 آلاف جنيه، في اتهامها بتصدير عسل مغشوش ولكن بعد استئنافها قررت المحكمة الغاء الحبس وتأييد الغرامة.

على الجانب الأخر، احتفل محمد رمضان، بتخطي قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، حاجز الـ 2 مليار و800 مليون.

ونشر "رمضان" صورة عبر حسابه الرسمي على الصور “انستغرام”، معلقاً عليها قائلاً :”الحمد لله ثم شكراً الجمهور الكبير اللي تخطت به قناتي الرسمية على يوتيوب الـ 2 مليار و 800 مليون مشاهدة وتم تصنيفها عالمياً ربنا يقدرني دايماً على إسعادكم يا أغلى الناس ، ثقة في الله نجاح لم يبدأ حتى الاآن".

يذكر أن محمد رمضان، يشارك فى الموسم الرمضاني بمسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كلاً من محمد رمضان "رضوان" ، نور اللبنانية "علا" ، روجينا"فدوى"، سلوى عثمان" سميحة"، أحمد زاهر "فتحي"، نجلاء بدر"لبنى"، إدوارد" عبد المحسن"، دنيا عبد العزيز"شيماء"، عبد العزيز مخيون"حامد"، ريم سامي"نورا" ، بدرية طلبة"عظيمة"، رحاب الجمل"عبير"، أحمد فهيم "رأفت"، محمد علاء"ياسر"، أحمد داش" عادل"، ومحمد مهران"حمادة".