إبراهيم الزدجالي: المنتجون يتجاهلوني.. وأصبخ غير مرغوب بي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان العماني إبراهيم الزدجالي إن السبب الرئيسي وراء عدم مشاركته في الدراما الكويتية خلال الفترة الأخيرة يعود لعزوف المنتجين عن طلبه في الأعمال، معربًا عن استغرابه الشديد من ذلك خاصة أنه يعتبر نفسه من أبناء الكويت.

وقال الزدجالي في تصريحات تلفزيونية: "المنتجين في الكويت حاطين علي خط أحمر وأصبح غير مرغوب فيني رغم اني ولد الكويت.. وأنا ما أنسى فضل الكويتي علي وعلي اسمي .. ما تعرف يمكن المنتجين ما يبوني أو في منتجين جدد دخلوا الساحة ما يعرفوني".

كشف الفنان العماني عن سبب إخفائه خبر إصابته بكورونا، فور إصابته، موضحا أنه فضل عدم الإفصاح عن الأمر إلا بعد شفائه تمامًا، متحدثًا عن كواليس مرضه قائلًا: "أنا كنت بصور وحسيت إني اصابني دور برد بسبب الجو وفضلت أكثر من 13 يوم بالفندق ما أعرف عندي إيش".

وأضاف "الزدجالي" قائلًا: "شربت ليمون وعسل ومشروبات دافئة.. لأنهم كانوا بيحذروني إني ممكن أتعدي في المستشفى .. لكن العملية كانت بتزيد مش بتخف وفقدت الشهية وجسمي كله وجعني لدرجة إني أصبحت ما أعرف ليلي من نهاري".

وبيّن قائلًا: "وساعتها رحت المستشفى والدكتورة اول ما شافت التهاب الرئة قالت لي 70 ٪عندك كورونا .. وبالفعل طلع كلامها كله صح.. وحذرتني بإني أنا اللي لازم أقاوم عشان ده مرض ماله علاج.. والاستسلام هيخليني فريسة للمرض.. وحالتي تدهورت في رابع يوم لأن نسبة الأكسجين قلت في الدم وده كله لو لم يمر كنت احتجت لتنفس صناعي وعناية مركزة".

وكان قد شُفي الفنان العماني إبراهيم الزدجالي من فيروس كورونا المستجد بعد أن أصيب به في الآونة الأخيرة، وقدم رسالة إلى الجمهور في أول تعليق منه من داخل المستشفى.

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وتوجه الزدجالي عبر مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع تويتر إلى الله تعالى بالحمد والثناء، مقدِّما الشكر إلى الكادر الطبي الذي وقف معه خلال وعكته الصحية.

وقال:"بفضل من الله ولطفه، مَنّ علي سبحانه وتعالى بالشفاء والعافية من مرض كورونا، فغادرت اليوم المستشفى بعد معاناة 20 يوما مع المرض، وأنا بصحة وعافية ولله الحمد والمنة".

وأضاف، خلال فيديو مصوَّر أرفقه بالتغريدة، أنّ شفاءه تم بفضل الأطباء الذين أشرفوا على علاجه، واصفا وقفتهم إلى جانبه بالرائعة.

يذكر أن الفنان شارك في مسلسل "بعد حين، وهو من كتابة حميد المدني، وإخراج مروان بركات، ويشاركه في بطولته نخبة من نجوم الخليج والعالم العربي وهم أحمد شعيب، والعنود سعود، وجيسي عبدو، وشعيفان محمد، وهند محمد ويحل الممثل اللبناني وسام حنا كضيف شرف.

إبراهيم الزدجالي ممثل عماني، كانت بدايته من خلال العمل في المسلسلات العمانية بعد تخرجه عام 1993. من أبرز أعماله الدرامية مسلسل "بلا رحمة" امام الممثلة زينب العسكري، ومسلسل "الاختيار الصعب"، وغيرهما.