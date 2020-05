شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثالث مرة..نسخة جديدة من Scarface إخراج لوكا جوادانيمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Universal عن بدء عملها على نسخة جديدة من فيلم الأكشن " Scarface"، الذى قام ببطولته النجم العالمى آل باتشينو فى 1 ديسمبر من عام 1983، وفقا للتقريرالذى نشر على موقع "variety"، على أن يقوم الشقيقين "كوين"، بـ كتابة العمل الجديد، مستوحاة من مسودات قام كل من Gareth Dunnet-Alcocer و Jonathan Herman و Paul Attanasio، بـ كتابتها.

على أن يقوم المخرج المرشح للأوسكار عن فيلم Call Me by Your Name، لوكا جوادانيمو، بـ إخراج الفيلم الجديد، على أن يكون العمل الجديد هو النسخة الثالثة من قصة الفيلم الذى تدور فى عالم الجريمة، حيث طرح أول فيلم من سلسلة Scarface فى عام 1932، وقام بـ إخراجه المخرج هوارد هوكس، وكان مستوحى من جزئيا من حياة آل كابونى، حيث يدور حول المافيا الإيطالية فى شيكاجو.

Advertisements

أما عن العمل الثانى، فـ طرح فى 1983 التى تم تصويرها فى ميامى، وقام بـ إخراجها المخرج براين دى بالما، ومن بطولة آل باتشينو، الذى لعب دور لاجئ كوبى يدعى تونى مونتانا، الذى يقوم ببناء إمبراطورية إجرامية من تجارة الكوكايين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

كما أعلن المخرج لوكا جوادانيينو، عن بدء تحضيرات الجزء الثانى لفيلم Call Me by Your Name ، مؤكداً أن كل نجوم العمل سيعودون للجزء الثانى، وعلى رأسهم الممثل الأمريكى الحائزعلى الأوسكار تيموثي تشالاميت، أرمي هامر، مايكل ستولبرج، وغيرهم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، كان قد أكد من قبل جوادانيينو، العل على تكملة للفيلم، الذى حقق أربعة ترشيحات للأوسكار، منهم أفضل فيلم.

وقال جوادانيينو، أنه متحمس للجزء الثانى من العمل بعد أن قرأ مسودة، لتكملة رواية أكيمان، لى أن يطرح الجزء الجديد من العمل تحت اسم Find Me، لكن لم يؤكد أى من العاملين على الجزء الجديد الأمر.