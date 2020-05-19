هيفاء وهبي تدعم مرزوقة وتشعل “تويتر”: القوة النسائية لا يغلبها أحد

متابعة بتجـــــــــرد: تصدر وسم “مرزوقه”، تريند “تويتر” في المملكة العربية السعودية، وحلّ في المركز الثاني وسم “ابو قحط”، وبحسب التغريدات المتداولة فقد كان هناك مسابقة قائمة ما بين حسابي مرزوقة وأبو قحط، والمنافسة بينهما كانت على أشدها.

وأكثر ما كان لافتًا دخول النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على خط هذه المنافسة، حيث نشرت تغريدة تدعم المتسابقة مرزوقة، فكتبت: “يلا صبايا ندعم مرزوقة حتى تكسب”، وبذلك ضمنت مرزوقة دعم آلاف من متابعي النجمة اللبنانية.

مع نهاية يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان، انتهت المسابقة، وفازت مرزوقة بدعم النساء على “تويتر”، إذ حصدت الصورة قرابة مليون ومائة ألف إعجاب، بفارق 40% عن منافسة الرجال أبو قحط.

ونشرت وهبي تغريدة احتفلت من خلالها بالفوز وكتبت: “ربحت مرزوقة، صورتها تزينت بكوبين و ثلاثة أحرف: BFF – BestFriendForever يعني افضل صديقة للابد، القوة النسائية ما حد يغلبها والصداقة أحلا شي بالدنيا. شكراً لصبايا السعودية الي منشنوني لدعم مرزوقة مبروك من القلب، اما بالنسبة للشباب فخلوا روحكم رياضية تويتر لعبة البنات”.