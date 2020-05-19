هند البحرينية تدخل على خط أزمة سيرين عبدالنور وداليا مبارك

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت المطربة هند البحرينية على خط الأزمة بين الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور والمطربة السعودية داليا مبارك بعدما تعرضت الأخيرة لموقف محرج على الهواء مباشرة خلال البرنامج الرمضاني "سهرانين معاكم بالبيت" الذي تقدمه الفنانة اللبنانية على قناة أم بي سي.

وفي التفاصيل، وجدت داليا مبارك نفسها في موقف لا تحسد عليه، بعدما أخطأت سيرين عبدالنور في اسمها، فنادتها بـ"ديالا" بدلا من "داليا"، إلا أن الأخيرة لم توافق على خطأ سيرين وردت عليها خلال مداخلة بالفيديو مع البرنامج، وتعمدت لفظ اسمها بـ"نسرين"، بدلا من سيرين.

وهنا تدخلت المطربة هند البحرينية مدافعة عن صديقتها داليا مبارك، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع إنستغرام، وأرفقتها بتعليق مقتطف من مقولة للإمام الشافعي، تقول: "أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهـو فيـه ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه".

وأضافت هند البحرينية متوجهة بحديثها إلى داليا مبارك، بالقول: "صوتك يفرض عالكل بانك فنانه لا يختلف على جمال صوتها اثنين يا قلبي انتي".

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ونفت هند البحرينية أن تكون سيرين عبدالنور هي المقصودة من حديثها، إذ قالت لمتابعيها ممن اتجهوا إلى أنها تقصد الإساءة للفنانة اللبنانية، إذ قالت: "لكل اللي طالعين فيها فالتعليقات وعاملين انهم فاهمين ترانا ما نقصد الفنانة الجميلة سيرين ..سيرين فنانة محترمة عداها العيب".

وتابعت المطربة البحرينية: "شوفي يا داليا إحنا وين وتعليقات العالم وين.. التعليقات في هالبوست نموذج واضح لأسلوب القطيع في هذي الحياة المسير يمين يمين يسار يسار.. وحده فهمتنا غلط الكل راح وراها بدون حتى ما يقرو التعليق كله".

واختتمت هند البحرينية حديثها بالقول: "معليش كورونا طولت"، لترد عليها مبارك، ضاحكة: "أنا خايفة تطول أكثر"، وهنا نذكر أن هند البحرينية كانت أول أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا قبل أن تتعافى منه، حيث أعلنت إصابتها بالفيروس وخضوعها للحجر الصحي عقب ظهور نتيجة فحص الفيروس إيجابية بعد عودتها من إسبانيا، وفي نهاية مارس الماضي، احتفلت الفنانة البحرينية هند بتعافيها من الفيروس بعد ظهور النتيجة النهائية للفحوصات إيجابية.