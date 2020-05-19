فهد الحيان عن عدم محاولته الصلح بين القصبي والسدحان: المشكلة بينهما كبيرة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان السعودي فهد الحيان عن سبب عدم تدخله للصلح بين النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، مشيرا إلى أن المشكلة الواقعة بينهما أكبر من أي محاولات صلح بسبب وصولها إلى القضاء.

وقال الحيان في تصريحات تليفزيونية :"المشاكل لما تتحول لقضائية وقانونية خلاص تتوسع وتكبر لأن القضاء لو يدخل في المشاكل بين أي اثنين الموضوع يصير كبير.. ممكن المستشار تركي آل الشيخ يقدر يحل المشكلة.. وإن شاء الله عن قريب الخلافات اللي بينهما تطيح".

أما عن أسباب إعلانه قرار الاعتزال وتراجعه عنه، أكد أنه اتخذ هذا القرار في لحظة غضب بسبب الروتين في الإجراءات بالتلفزيون السعودي، خاصة وأنه قبلها كان قي دبي وكان كل شيء يصله في البيت لكي يوقع عليه عكس ما حدث معه في السعودية.

وتابع :"بمجرد أن أعلنت اعتزالي انهالت علي مكالمات كثيرة، منها مكالمة من والدة أحد أصدقائي وقالت لي كلام جميل جدا، وبعدها جالي رسالة من رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي.. وهو ما جعلني اتخذ قرار التراجع عن الاعتزال ".

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وكان فهد الحيان قد أكمل سلسلة مهاجمته للأعمال الرمضانية وللفنانين على حد سواء، وظهر على إحدى الإذاعات السعودية عبر إنستغرام، مهاجمًا عدد من الفنانين والمسلسلات، وكان هذه المرة معاتبًا للفنانة الكويتية "هيا الشعيبي" والذي وصفها من خلال حديثه بـ "الهبلة".

وعلّق الحيان على الانتقادات الكبيرة التي وُجّهت لهيا الشعيبي والامتعاض الكبير في أدائها في المسلسل السعودي الكوميدي "مليار ريال"، والذي وصفه الكثير من النقاد بأنه "تهريج" ولا يليق أن يعرض على قناة سعودية حكومية.

وقال الحيان إن هيا الشعيبي تحتاج لأن تكون تحت مراقبة المخرج الذي عليه أن يكون موجهًا لها في تصرفاتها وحتى في خروجها عن النص وضبط تحركاتها، لأنه هيا بطبيعتها "هبلة"، وتدارك الحيان حديثه بأنه تربطه علاقة وثيقه بـ "أم فهد"، وهناك احترام كبير متبادل بينهما.

كما هاجم فهد الحيان مسلسل "مخرج 7"، الذي قام ببطولته الفنان ناصر القصبي ونخبة من الفنانين وعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، وقال في مقطع فيديو متداول له: "المسلسل في الحضيض، نازل تحت إلى القاع، معليش، اللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى".