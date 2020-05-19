هل انتقم رامز جلال من سوزان نجم الدين بعد انتقادها له؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

وقعت النجمة السّورية سوزان نجم الدين ضحية الفنان المصري رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي".

ظهور سوزان نجم الدين في البرنامج جاء بعد تصريحات قديمة لها اتهمت فيها برامج رامز جلال أنها "تمثيل وغير واقعية"، وعبرت عن استيائها حينها من المقالب التي يتعرض لها الفنانين بشكل غير لائق.

وقالت الفنانة السّورية سوزان نجم الدين بتصريح صحفي: "برنامج رامز جلال مش حقيقي وببهدل الضيوف اللي أصلاً بكونوا بعرفوا بالمقلب وبمثلوا".

وخلال حلولها ضيفة على البرنامج سألها رامز جلال إن كان هذا تمثيل برأيها أم لا، لتؤكد النجمة السّورية أن المقلب التي وقعت به لم تكن على علم مسبق به.

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المتابعون لحلقة سوزان نجم الدين مع رامز جلال لاحظوا صمودها في بداية المقلب تحديداً، حيث استقبلت دوران الكرسي الكهربائي في الهواء بسعادة ومرح، ليعلق عليها رامز جلال: "الستّ دي مجنونة".

إلا أن هذا الهدوء لم يدم طويلاً بعد وضعها في تنك المياه برفقة الكائنات البحرية، ودخلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين في حالة انهيار، عقب تخويف رامز جلال لها بالثعبان وبدأت تحرك قدميها بطريقة مضحكة علق عليها رامز بـ "إنتي بتخرطي ملوخية".

على صعيد آخر، كشفت سوزان نجم الدين أن المبلغ الذي تلقته مقابل مشاركتها في برنامج "رامز مجنون رسمي" يفوق الخمسين ألف دولار.

وأوضحت سوزان نجم الدين في بث مباشر على "إنستغرام" أنها تلقت هذا المبلغ على أساس أنها مشاركة في برنامج للفنانة "أروى"، الذي يكون تمهيدًا لظهور الإعلامي المصري رامز جلال ليدخلها إلى برنامج المقالب.

يُشار أن برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته على أساس استدراج الفنان للمشاركة في برنامج بإسم "كرسي الحقيقة" من تقديم النجمة اليمنية أروى، قبل أن يظهر الفنان المصري رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

هذا العام قام الفنان المصري رامز جلال بتعذيب الضيف وهو مكبل على الكرسي، ويبدأ بشتمه ويقلب الكرسي رأساً على عقب. ولاحقاً يبدأ بدوران الكرسي بشكل قوي، ويبدأ الفنان بالصراخ. وعندما ينزل الضيف على الأرض يقع في المياه.