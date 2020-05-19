شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبحت آديل صديقة مقربة لميجان ماركل والأمير هاري..اعرف الحكاية كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ الانتقال إلى لوس أنجلوس، عاشت النجمة العالمية ميجان ماركل و زوجها الأميرهاري بالقرب من منزل المغنية الشهيرة أديل، وهو ما جعل الزوجان بمثابة أصدقاء مقربين جدا لآديل، ولم يعرف الكثيرين إنهم في الاساس أصدقاء منذ أكثر من عامين لكن أصبحت العلاقة أقوي خلال الفترة الأخيرة ، وهو ما أكده موقع " كلوزر " في نسخته الفرنسية .

فمنذ وصولهما إلى بيفرلي هيلز ، تمكنت ميجان ماركل والأمير هاري من الاعتماد على دعم الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري والمغنية آديل، كما ورد في تقرير نشر مؤخرا في المجلة البريطانية " The Mirror " أن آديل البالغة من العمر (32 عاما ) علي بعد خمس دقائق فقط من منزل الزوجين و تتردد عليهم من وقت لآخر.

Advertisements

كما رشحت أديل مدرسة لابنهما أرشي ، وذلك لأنها كانت قريبة من الزوجين لسنوات عديدة وأنها هي نفسها أم لطفل صغير .

و لم يعرف الكثيرين كواليس صداقة آديل لميجان و هاري ، فهي ترجع لعام 2018 ، حيث كانت بسبب دعم آديل لضحايا برج جرينفيل في ديسمبر 2018 .



ميجان ماركل والأمير هاري وآديل

يذكر أن آديل صدمت العالم بظهورها بـ LOOK جديد جعلها محط اهتمام و تركيز وسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم فقد نشرت آديل علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام" صورة أظهرت مدي نحافتها وكأنها مفاجأة عيد ميلادها الـ 32 لتتحول إطلالة النجمة الشهيرة لإثارة الجدل بين مؤيدين لها كونها استطاعت التخلص من الوزن الزاد وآخرين عارضوا ظهورها بعد ان تغيرت ملامحها تماما و فقدت بريقها.