محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الملحن مصطفى جاد صورة تجمعه بزوجته الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بعد أن حلقت له شعره. وعلق جاد على الصورة :"نقدم لكم نيو لوك الحظر وسنين الحظر واللي بيعمله الحظر، برعاية مصففة الشعر العالمية كارمن، وحسبي الله ونعم الوكيل". واحتفل الثانئي بحفل زفافهما في أبريل 2017، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وأنجبا طفلهما الأول "زين" 2018.

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كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان تحلق لزوجها شعره والأخير.. "نيو لوك الحظر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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