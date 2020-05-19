بصورة تجمعهما.. صابرين تهنئ نجلها بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة صابرين، نجلها الأصغر بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم، 19 مايو الجاري.

ونشرت صابرين صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" كل سنة وأنت حتة من قلبي كل سنة وأنت حبيب الروح كل سنة وأنت آخر العنقود وسكر معقود كل سنة وأنت كل حركة بتعملها بترجعني لأحلي الذكريات يااارب ياحبيبي تنجح في حياتك وتحقق أمنياتك ويبعد عنك أي شر ياأرشيميدس".

جدير بالذكر أن صابرين تشارك في السباق الرمضاني الجاري، بمسلسل "ليالينا 80"، مع الفنانة غادة عادل، الفنان إياد نصار، والفنان خالد الصاوي.