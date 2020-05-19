محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة صابرين، نجلها الأصغر بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم، 19 مايو الجاري.
ونشرت صابرين صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" كل سنة وأنت حتة من قلبي كل سنة وأنت حبيب الروح كل سنة وأنت آخر العنقود وسكر معقود كل سنة وأنت كل حركة بتعملها بترجعني لأحلي الذكريات يااارب ياحبيبي تنجح في حياتك وتحقق أمنياتك ويبعد عنك أي شر ياأرشيميدس".
جدير بالذكر أن صابرين تشارك في السباق الرمضاني الجاري، بمسلسل "ليالينا 80"، مع الفنانة غادة عادل، الفنان إياد نصار، والفنان خالد الصاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما.. صابرين تهنئ نجلها بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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