صور| أروى بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصويير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المذيعة أروى صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت أروى في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا أحمر قصيرًا. وتقدم أروى حاليًا الفقرة الأولى من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على شاشة أم بي سي مصر.

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