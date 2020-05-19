موقف لا أنساه.. شهيرة تنعي الشيخ صالح كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

نعت الفنانة شهيرة، رجل الأعمال السعودي الشهير صالح كامل، الذي رحل منذ ساعات عن عمر يناهز الـ79 عامًا.

وعبر حسابها بـ"فيس بوك"، نشرت "شهيرة"، صورة لخطاب تلقته في وقت سابق من الشيخ صالح، وعلقت قائلة: "بدموع عنيه أنعي للأمة العربية رجل من أشرف الرجال.. وقف مع مصر كثيرا موقف الرجال الذين يعشقون مصر، وله فضل كبير على الإعلام والإعلاميين، وكان له موقف معي شخصي لا أنساه عندما شاهد لي برنامج مع السيدة زوجته صفاء أبو السعود".

وأضافت: "أعجب بنقاشي الديني وطريقتي السمحة في الآداء على حد قوله رحمه الله عليه، وأنتج لي برنامج ديني على مستوى عالي إخراج المبدع عمر زهران، ولاقى نجاحًا كبيرًا وخاصه في الدول الأوربية وكان سندًا للبرنامج وفخورًا به".

وتابعت: "كثيرين يدينون بالفضل لهذا الرجل المحترم أسأل الله لك العفو والرحمة ويرزقك الجنة ونعيمها ويجعل قبرك روح وريحان ويسكنك الفردوس الأعلى يارب، خالص العزاء للفنانة صفاء أبو السعود وبناتها".