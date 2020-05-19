رامز جلال بتحول الى عادل ادهم في مواجهة نبيلة عبيد!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:57 صباحاً - حلت الفنانة المصرية نبيلة عبيد ضيفة على الفنان رامز جلال في برنامجه “رامز مجنون رسمي” في حلقة “خفيفة” من برنامج المقالب الذي يذاع على قنوات mbc.

وقد تسبب الحلقة في موجة غضب كبير بعد استضافة نبيلة عبيد، 75 عاما، خصوصاً أنها لن تتحمل مقالب رامز جلال، وهذا طبيعي في سنّها.

وفي حلقة هي الاولى من نوعها أوضح رامز جلال نفسه خلال الحلقة عبر كلامه وفواصله أنه كان يخشى على النجمة الكبيرة من المقالب في هذه السن.

وفي بداية المقلب، حاول رامز تهدئة نبيلة عبيد بعد قولها انها تخاف ليقول لها: “كله عالدواق يلي حيخوفك حنخفف منه” ليتابع “حفرجيكي الجانب الشرير فيا اعتبريني عادل ادهم في فيلم الشيطان يعظ”.

وقد قام رامز بالفعل بتغيير خريطة البرنامج تماماً وحاول تطويعه وتأريخه بوجود نجمة بحجم نبيلة عبيد، حيث طرح عليها بعض الأسئلة التي ستعوّض إلغاء فقرات البرنامج مثل الثعبان والسقوط في الماء، وذلك حول علاقتها بنادية الجندي وخلافها التاريخي معها، وهو ما نفته نبيلة عبيد تماماً، مؤكدة أن لكل منهما نجوميته وجماهيريته الخاصة.