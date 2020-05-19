شاهد.. داليا مبارك تحرج سيرين عبدالنور على الهواء!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:57 صباحاً - تعرضت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لموقف محرج على الهواء خلال تقديم برنامجها الرمضاني “سهرانين معاكم بالبيت” وذلك أثناء استضافتها للفنانة السعودية داليا مبارك.

وفي التفاصيل وخلال مقابلة بالفيديو مع داليا مبارك، أخطأت سيرين في نطق اسم الفنانة السعودية، حيث قدمتها (ديالا) بدلاً من داليا.

ويبدو أن داليا لم تقبل خطأ سيرين، فردت سريعا خلال الترحيب بها لتقول “هاي نسرين او سيرين كيفك؟”.

وقد بدا الارتباك بشكل واضح على وجه سيرين عبدالنور ولم تعرف كيف تعالج الوضع او تتدارك الموقف ، ولكنها عادت واعتذرت مؤكدة ان ما حصل كان خطأ قائلة: “تلخبطت باسمك بس محبتك عندي كبيره”.