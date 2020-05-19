تركي آل الشيخ يقبل تحدي سعود آل سويلم.. واصالة تتبرع بـ 100 الف!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:57 صباحاً - دخل سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق، في تحدي خاص مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني.

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، قد أطلق مبادرة دوري جود بالمشاركة مع وزارة الإسكان، ومشاركة الأندية الرياضية وجماهيرها وكل الرياضيين، لتوفير مساكن لمنصة جود الإسكان.

وقال سعود آل سويلم الملقب بالشامخ، عبر تويتر مساء اليوم الإثنين: “أتحدى الأسطورة أبوناصر على مباراة في البلاي ستيشن خيرية، وتكون بمشاركة الجميع لتوفير أكثر من مسكن لصالح منصة جود الإسكان” وتابع: “الوعد 29 رمضان إذا قبل التحدي”.

والوعد مثل ماحددت 29رمضان

وبشرط تكون بث مباشر للجميع

قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الاسكان واباخذ الميريا وتاخذ النصر واتحداك بعد💪 ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريال



والوعد مثل ماحددت 29رمضان

وبشرط تكون بث مباشر للجميع🙏🏻❤️🇸🇦👍 pic.twitter.com/W8fiqvu5DZ Advertisements — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 18, 2020

This is a Twitter Status— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)



وسرعان ما رد تركي آل الشيخ، قائلا: “قبلت التحدي يا الشامخ لصالح منصة جود الإسكان وسوف أخذ ألميريا وتأخذ النصر وأتحداك بعد” وواصل: “ولصالح المباراة أدعم المنصة بمليون ريال والوعد مثلما حددت 29 رمضان وبشرط تكون بث مباشر للجميع”.

ورد عليه سعود آل سويلم مجددا، فقال: “بث مباشر وإن أردتها 4K، وأدعم مثل ما دعمت بمليون ريال لصالح منصة جود الإسكان، النصر وألميريا في 29 رمضان”.

وقد أعربت الفنانة السورية اصالة عن دعمها لهذه المبادرة والمساهمة بمبلغ 100 الف ريال حيث ردت على تغريدة تركي ال الشيخ كاتبة: “وأنا معك ياأبو ناصر وعاشت السّعوديّه وعاشوا رجالها ويشرّفني أنّ أدّعم هذه الحمّله بمئة ألف ريال ..وهذا أقلّ واجب تجاه هذا الوطن الّذي وقف مع الجميع”.

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This is a Twitter Statushttps://twitter.com/AssalaOfficial/status/1262513455162064900?ref_src=twsrc%5Etfw