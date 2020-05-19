نجوم الفن والاعلام ينعون رجل الاعمال السعودي صالح كامل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:57 صباحاً - أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء يوم الاثنين، بوفاة رجل الأعمال السعودي الشهير، الشيخ صالح عبد الله كامل.

وأعلنت صحيفة “عكاظ” السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وفاة رجل الأعمال صالح عبد الله كامل.

والراحل صالح عبد الله كامل من مواليد مكة عام 1941، نال شهادة بكالوريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.

وصالح عبد الله كامل هو مالك “قناة اقرأ”، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة كل من مجموعة “دله البركة”، و”مجموعة البركة المصرفية”، ومالك ومؤسس ورئيس شبكة “راديو وتلفزيون العرب”، ورئيس مجلس إدارة كل من “المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية”، و”الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة”، ورئيس لجنة المشاركين في “محفظة البنوك الإسلامية”، وعضو مجلس أمناء كل من “جامعة الفيصل”، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وعضو الهيئة الاستشارية لرئيس “مجموعة البنك الإسلامي للتنمية”، كما كان شريكا لرجل الأعمال السعودي وليد الابراهيم في قناة MBC عند بداية انطلاقتها في لندن.

وقد نعى صالح الكامل عدد كبير من نجوم الفن والاعلام في العالم العربي كان منهم محمد هنيدي، تركي الدخيل، فايز المالكي، وليد الفراج وغيرهم.