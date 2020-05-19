غادة عبد الرازق تنعي الشيخ صالح كامل بكلمات مؤثرة

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة للشيخ صالح كامل تنعيه بوفاته.
علقت الفنانة غادة عبد الرازق على الصورة قائلة: انتقل إلى رحمة الله #الشيخ صالح كامل عزائنا للأسرة الكريمة ورحمة الله علية في هذه الأيام المفترجة ????????????????????????وكان صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART "و راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.
ونشرت المواقع السعودية «مكة وصراحة وأنحاء والمواطن» خبر الوفاة، ناعية رجل الأعمال.
يذكر أن صالح كامل ولد عام 1360هـ1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.
وقد تلقى رجل الأعمال صالح كامل، تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ، 1963م.
أنشأ صالح كامل مؤسسة صغيرة باسم "دار ومكتب الكشاف السعودي" وهو في مراحله العليمية، كما اتجه إلى مهنة عائلته وهي الطوافة في بداية حياته العملية.
وفور تخرجه انضم صالح كامل للعمل في إدارة رعاية الشباب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ثم انتقل للعمل في وزارة المالية بعد فترة قصيرة.
ظل الشيخ صالح كامل في وزارة المالية قرابة العشر سنوات، في وزارة المالية وبعدها قرر مغادرة العمل الحكومي من باب وزارة المالية والاتجاه نحو القطاع الخاص والذي حقق فيه نجاحا ملحوظا ووصل إلى أنه امتلك وأدار قرابة 300 شركة وبنك ومؤسسة في السعودية و45 دولة في برأسمال يزيد عن 12 مليار ريال
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