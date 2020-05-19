حماقي يوجه رسالة مؤثرة لـ تركي آل الشيخد

علق الفنان محمد حماقي على قبول تركي ال الشيخ تحدى رجل الأعمال سعود ال سويلم في مباراة بلاي ستيشن تخصص عوائد ها لصالح منصة جود الإسكان بالمملكة العربية السعودية.

وغرد حماقي عبر تويتر قائلا: "‏دايمًا سباق في الخير يابوناصر ربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله ، اما بالنسبة للمباراة انت لعيب كبير وأنا شفت بنفسي واثق في قدراتك وبشجع الميريا".

وكان تركي أل الشيخ غرد عبر تويتر قائلا "‏‎قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الاسكان واباخذ الميريا وتاخذ النصر واتحداك بعد ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريال والوعد مثل ماحددت 29 رمضان وبشرط تكون بث مباشر للجميع".

يذكر أن تركي أل الشيخ تعرض لوعكة صحية شديد في الفترة الماضية أجري على إثرها عملية جراحية ناجحة بالولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

عبد الباسط يروي تفاصيل «خناقة في الكواليس» مع محمد حماقي

حماقي يشارك جمهوره بصورة من منزله أثناء العمل