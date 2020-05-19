الجمهور يهاجم رضوى الشربيني بسبب تغريدة

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة " تويتر " تغريدة جديدة لها .

وكتبت رضوى الشربينى قائلة : انت تاكل اللى يعجبك وتلبس اللى يعجبك و تعمل اللى يعجبك...و طز في الناس".

ونالت التغريدة هجوما كبيرا من قبل الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

معصيش ربنا. واعمل حاجات مخالفة للدين. وأقول طظ في الناس.

يا استاذة رضوي الناس دي هي جمهورك عيب تقولي طز في الناس ويعتذر منك كل سنه وانتي حضرتك طيبه رمضان كريم وعيد سعيد

لا طبعا احنا مش عايشين لوحدنا فى ضوابط وقوانين للاكل والشرب متكليش خنازير وتقولى حره ساعتها هيطبق عليكى القانون يا مذيعه يا مثقفة.

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يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.

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