تُوفي منذ قليل صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود.
وفي شهر فبراير الماضي، انتشرت صورة للفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود بمواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر لهما.
وكانت الصورة التقطت لصفاء أبو السعود أثناء حضورها مسرحية "سيرة الحب" بمسرح البالون في العجوزة مع زوجها الشيخ صالح كامل، في آخر ظهور له قبل وفاته.
وكانت صفاء أبو السعود اعتزلت الفن واتجهت لتقديم البرامج في قنوات ART ومن أشهر برامجها ساعة صفا.
قد يهمك أيضا:
صفاء أبو السعود تنعي الراحل جورج سيدهم وتصفه بـ"الرجل الشهم"
صفاء أبو السعود تنعي الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة زوج الفنانة صفاء أبو السعود الشيخ صالح كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.