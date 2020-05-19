وفاة زوج الفنانة صفاء أبو السعود الشيخ صالح كامل

تُوفي منذ قليل صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود.

وفي شهر فبراير الماضي، انتشرت صورة للفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود بمواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر لهما.

وكانت الصورة التقطت لصفاء أبو السعود أثناء حضورها مسرحية "سيرة الحب" بمسرح البالون في العجوزة مع زوجها الشيخ صالح كامل، في آخر ظهور له قبل وفاته.

وكانت صفاء أبو السعود اعتزلت الفن واتجهت لتقديم البرامج في قنوات ART ومن أشهر برامجها ساعة صفا.

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