بسمة بوسيل تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

نشرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها. وعلقت بسمة بوسيل على الصورة قائلة : وحشتوني.

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: "جميلة ربنا يحفظك، إيه الجمال ده، بسبوسة الجميلة". يذكر أن الفنانة وخبيرة التجميل المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني طرحت أغنية باللهجة المغربية بعنوان "ايلا راح الغالي" علي قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب" منذ ساعة. Advertisements قد يهمك أيضا: «عليا» تتعاون مع عزيز الشافعي وبسمة بوسيل في «روق علينا» بسمة بوسيل تكشف حقيقة منع تامر حسني لها من الغناء

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