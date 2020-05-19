الموت يفجع الإعلامية فرح علي

القاهرة - لايف ستايل نعت الإعلامية فرح علي صديقها أحمد شاهين الذي توفي في حادث سير بمدينة الشيخ زويد بسيناء. ونشرت فرح علي عبر حسابها بإنستجرام صورة لصديقها وعلقت عليها قائلة "لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة الا بالله.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفى الى رحمة الله صديق العمر والمدرسة والطفولة اخويا الغالى أحمد شاهين إثر حادث سير بـ الشيخ زويد اليوم".

وتابعت فرح علي "لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمك ويغفرلك بحق الايام المفترجه...ارجو الدعاء". قد يهمك أيضا: تعرض نجل راغب علامة لحادث سير مروع ممثل تركي يتعرض لحادث سير بسبب القيادة تحت تأثير الكحول

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