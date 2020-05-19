أحمد جمال يستعد لطرح "جيل بطل" لدعم أبطال الألمبياد في طوكيو

يستعد المطرب أحمد جمال، نجم برنامج “آرب آيدل” لتصوير أحدث أغانيه بعنوان “جيل بطل” مع المخرج “تامر الضبع” المشرف العام علي المشروع.

وقال المخرج تامر الضبع، أن أغنية ”جيل بطل” لنجم برنامج ارب آيدل، أحمد جمال، من المقرر تصويرها يوم الأربعاء المقبل، لافتًا أنه انتهي مساء أمس من تسجيل الأغنية، مشيرًا إلى ان هذه الاغنية لدعم الأبطال الألومبياد المصريين المشاركين في أولمبياد “طوكيو”.

وتابع الضبع، أن هذا المشروع لصالح مؤسسة “روابط الرياضية” المسئولة عن اللاعبين بشكل عام والألعاب الخاصة بهم، موضحًا أن اغنية “جيل بطل” من غناء “احمد جمال” وكلمات الدكتور حسن كمال، الحان محمد عزيز، توزيع أحمد عاطف، مهندس الصوت خالد سند، اشراف عام علي العمل المخرج تامر الضبع، وانتاج شركة روابط الرياضية وهى الشركة الراعية للابطال اولمبياد دورة “طوكيو”.

واشار المخرج تامر الضبع، أنه تم الانتهاء من تسجيل اغنية “جيل بطل” وجاري تصوير الأغنية ومن المقرر عرضها في عيد الفطر المقبل والتصوير بمشاركة ابطال الأولمبياد داخل العمل، كما لفت وليد الملاح رئيس مجلس الإدارة لشركة روابط الرياضية بأنها قامت بهذا العمل إيمانًا منها بدعم الأبطال الحقيقين في دورة العاب طوكيو.

Advertisements

وطرح أحمد جمال مؤخرا أغنيته الجديدة “كل سنة وانت طيب” على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالا بعيد الحب، حيث تم إطلاقها على موقع “يوتيوب” وجميع المتاجر الإلكترونية.

قد يهمك أيضا:

أحمد جمال يناشد متابعيه بضرورة البقاء فى منازلهم

أحمد جمال يُحيي حفل عيد الأم في التجمع الخامس