عاصي الحلاني يستعرض مهاراته فى الفروسية

يحاول النجم اللبناني عاصي الحلاني الحفاظ على لياقته البدنية مع طول فترة الحجر المنزلي التي يعيشها العالم. وظهر المطرب عاصي الحلاني وهو يمتطى حصانا في جولة سباق فروسية في مدينة بعلبك بلبنان.

وشارك عاصي الحلاني فيديو استعراض الفروسية عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وعلق قائلا: "مع الخيل والطبيعة ..ما أطيب ريحة ترابك يا وطني".

وحقق فيديو كليب أغنية "بعشقك" لـ عاصي الحلاني، نجاحًا كبيرًا جدًا، حيث إحتلت تريند رقم 40 على اليوتيوب، كما حققت آلاف المشاهدات بعد ساعات من طرحها.

قام الفنان عاصي الحلاني، بتصوير فيديو كليب الأغنية داخل منزله برفقة أهله، لتسليط الضوء على اهمية الأسرة، وأهمية الجلوس في المنزل هذة الفترة.

تقول كلمات الأغنية: "متخافيش طول مانتي جمبي اطمني ومتقلقيش.. كل اللي تعبك احكهولي وماتشليش ابدا هموم.. دي حكايات.. وانا مش هلاقي زيك انتي بمعجزات .. كل اللي عدى قبل منك واللي فات.. مالوش لزوم".

بعشقك ياللي في حضن عنيدي حسيت بالأمان.. ومصدقك ده انتي اللي زيك خلصوا أصلا من زمان.. أنا بوعدك افضل معاكي حبيبتي ديما مهما كان".

Advertisements

أغنية "بعشقك" كلمات: إيهاب عبد العظيم، ألحان: محمد عبيه، توزيع وتسجيل: طوني سابا، وماستر: محمد مقهور.

قد يهمك أيضا:

عاصي الحلاني يقترب من الـ 70 ألف مشاهدة بأغنية "بعشقك" على "يوتيوب"

في أول ظهور لها زوجة عاصي الحلاني تشاركه أحدث أغانيه