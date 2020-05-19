رامز جلال ينشر فيديو جديد من "مقلبه" مع كواليس نبيلة عبيد

شارك الفنان رامز جلال جمهوره عبر إنستجرام بفيديو جديد من كواليس مقلبه في الفنانة نبيلة عبيد من برنامج رامز مجنون رسمي الذاع على قناة MBC.

وظهرت نبيلة عبيد بالفيديو عند وضعها بصندوق الماء وهي تصرخ وعلق رامز جلال على الفيديو قائلا: "نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد".

ووقعت الفنانة نبيلة عبيد ، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الخميس والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

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ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاهات وسط صراخ من الضحية..

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