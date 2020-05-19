شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تحتفل بعيد ميلاد ابنها يوسف "آخر العنقود" بكلمات رقيقة: "حبيب الروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات رقيقة، حرصت الفنانة صابرين على تهنئة ابنها الأصغر يوسف في عيد ميلاده الذى يحل اليوم 19 مايو، وسط حفاوة كبيرة من جهورها على السوشيال ميديا.

ونشرت الفنانة صابرين، صورتها برفقة نجلها، عبر حسابها بموقع انستجرام ، قائلة :" كل سنه وإنت حته من قلبي كل سنه وإنت حبيب الروح كل سنه وإنت اخر العنقود وسكر معقود كل سنه وأنت كل حركه بتعملها بترجعني لااحلي الذكريات يارب ياحبيبي تنجح في حياتك وتحقق امنياتك ويبعد عنك اي شر ياأرشيميدس".



صابرين

من جانب آخر ، قالت النجمة صابرين أن الاستعانة بمقطع من أغنية النجمة الراحلة وردة وصوتها على تتر مسلسلها الجديد "ليالينا 80" الذى يتم عرضه حالياً فى موسم رمضان 2020 كان اختيار موفق ومناسب جدا لطبيعة العمل، لافتة أن صوت وردة أشعرها أن العمل مختلف وبه روقان بال وفى زمن آخر.

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صابرين ونجلها يوسف

وأوضحت صابرين لـ"الخليج 365" أن الأغنية مناسبة جداً لما وصلنا إليه كشعب وقالت:" بكينا على "ليالينا" وتوهنا كلنا مع كورونا ومع الناس اللي بقت وحشة أوى مع بعض، ولو نظرنا إلى مقطع الأغنية "والله وجيتى علينا يا دنيا" فهذا حقيقة أن الدنيا جت علينا كلنا، لأننا جيل تعبنا أوى، فهذه الجملة "ضربتنى بالقلم وقلت أي".

مسلسل "ليالينا 80" يعرض على قناة CBC، تأليف أحمد عبد ألفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة صابرين، إياد نصار، غادة عادل، خالد الصأوى، ميدو عادل، نهى عابدين، محمد على رزق، محمد الشنقيرى، رنا رئيس، هبة عبد الغنى، منة عرفة، سارة التونسى، نورهان، هاجر الشرنوبى، حسنى شتا، محمد شاهين، صبرى عبد المنعم.