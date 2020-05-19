شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة محمد رمضان تحتفل بعقد قرانها ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان بعقد قرانها على "حسام حامد‎"، وتم عقد القران فى منزل والد محمد ‏رمضان فى منطقة الدقى بحضور شقيق العروس "محمود"، وغاب محمد رمضان لوجوده خارج القاهرة، ولم يتحدد موعد حفل الزفاف ‏الذى من المتوقع إقامته بعد العيد.‏

ونشرت العروس صورا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، تجمعها بزوجها حسام حامد وعلقت عليها ‏قائلة: "حبيبى وجوزى ربنا يخليك ليا ، الحمد لله على هديتك يا رب‎".‎

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كانت إيمان رمضان قد احتفلت بخطوبتها فى شهر فبراير الماضى، وهي الشقيقة الوسطى لمحمد رمضان، وظهرت معه في العديد ‏من الحفلات والعروض الخاصة.‏