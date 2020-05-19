شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة محمد رمضان تحتفل بعقد قرانها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان بعقد قرانها على "حسام حامد"، وتم عقد القران فى منزل والد محمد رمضان فى منطقة الدقى بحضور شقيق العروس "محمود"، وغاب محمد رمضان لوجوده خارج القاهرة، ولم يتحدد موعد حفل الزفاف الذى من المتوقع إقامته بعد العيد.
ونشرت العروس صورا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، تجمعها بزوجها حسام حامد وعلقت عليها قائلة: "حبيبى وجوزى ربنا يخليك ليا ، الحمد لله على هديتك يا رب".
كانت إيمان رمضان قد احتفلت بخطوبتها فى شهر فبراير الماضى، وهي الشقيقة الوسطى لمحمد رمضان، وظهرت معه في العديد من الحفلات والعروض الخاصة.
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