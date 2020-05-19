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شكرا لقرائتكم خبر عن منير ويسرا وليلى علوى ينعون رجل الأعمال الراحل صالح كامل: فقدنا قيمة عظيمة ومشرفة والان مع تفاصيل الخبر
نعى الكينج محمد منير، عبر حسابه بموقع تويتر، رجل الأعمال الراحل صالح كامل، وعلق قائلاً:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في الشيخ صالح كامل حبيب مصر خالص العزاء للأخت الفاضلة صفاء ابو السعود".
محمد منير
وقالت الفنانة يسرا، عبر حسابها بموقع انستجرام:" إنا لله وإنا إليه راجعون الشيخ صالح كامل في ذمة الله .. لقد فقدنا قيمة عظيمة ومشرفة لها أثر كبير في الوطن العربي. خالص عزائي لزوجته السيدة صفاء أبو السعود ولجميع أبنائه والشيخ عبدالله كامل والسيدة هديل وجميع أفراد العائلة المالكة و لأهل المملكة العربية السعودية ولنا جميعاً .. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته."
يسرا
وقدمت الفنانة ليلى علوى، التعازى لأسرة رجل الأعمال صالح كامل، قائلة:" إنّا لله وإنّا إليه راجعون فقدت الأمة العربية الشيخ صالح كامل.. وداعا لرجل لطالما أحب مصر واعتبره بلده الثاني.. ونسأل الله له المغفرة والرحمة فى هذه الأيام المباركة.. ولأسرته والشعب السعودي كله الصبر والسلوان. غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".
ليلى علوى
وكتبت الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها بموقع انستجرام:" مع إني لم أقابله قط.. لكني كنت دائماً لدي يقين أنه يمتلك القوة والسلطة والمال والطيبة والعطاء والإنسانية.. وقلّ ما تجتمع كل هذه الصفات في شخص واحد.. رحم الله الشيخ صالح كامل".
سميرة سعيد
يشار أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا تنعى فيه الشيخ صالح كامل، والذى وافته المنية قبل ساعات قليلة عن عمر ناهز 79 عاما، جاء فيه :"تعرب نقابة المهن التمثيلية عن بالغ حزنها لرحيل الشيخ صالح كامل أحد أبرز وأهم الداعمين للفن والإعلام المصرى، حيث أنه صاحب باع طويلة في تأسيس القطاع الإعلامى الخاص فى مصر قبل مايقرب من عقدين من الزمان".
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