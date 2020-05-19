شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 25.. محاولات لخطف ابنة محمد رمضان ووفاة صديقة أحمد داش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل البرنس، المذاع علي قناتي dmc، dmc دراما، بمشهد جمع كلا من "فتحي" الفنان احمد زاهر و"فدوي" حيث اتصل شخص يدعى كيلانى ويعمل فى موقف الميكروباص مع الأسطى محمود الذى آوى "مريم" ابنة رضوان البرنس وطلب من فتحى مبلغ 2 مليون جنيه مقابل أن يخبره بالمكان الذي تتواجد فيه الطفلة، التي يبحث عنها فتحى بكل ما أوتى من قوة.

وجمع مشهد بين "ياسر" الفنان محمد علاء و"فدوي" الفنانة روجينا حيث كشفت له أن "فتحي" شاهد تاجر المخدرات وهو يخرج من منزله بينما روت له عن الشاب الذي تحدث مع فتحي حول الطفلة مريم.

بينما استمرت الحلقة بمشهد جمع كلا من "عادل" الفنان احمد داش وليلي صديقته حيث توفت واضطر للتحدث إلي رضوان البرنس وهو ما دفعه لا يذهب إليه ودفنها بينما نقل رضوان البرنس شقيقه "عادل" إلي منزله من أجل أن يتعافى من تعاطي المخدرات.

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علي الجانب الآخر شعر محمد جمعة السائق الذي قام بتربية مريم أن الصبي الخاص به "كيلانى" ابلغ أشقاء رضوان بان مريم موجودة عنه ، ورغم تهديد محمد جمعة له الا أن "كيلانى" أصر على التواصل مع "فتحى" من اجل ابنة رضوان.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.