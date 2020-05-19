شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفلكس تختار جيسيكا ألبا لـ بطولة فيلمها الجديد Trigger Warning والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنضم الممثلة الأمريكية العالمية جيسيكا ألبا إلى عالم نيتفلكس، من خلال بطولتها للفيلم الجديد Trigger Warning، على أن تقوم المخرجة مولي سوريا، المرشحة للأوسكار عن فيلم Marlina the Murderer in Four Acts، بـ إخراج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يدور فيلم Trigger Warning على المحارب (ألبا) التى ترث شريط جدها وتواجه معضلة أخلاقية بعد معرفة الحقيقة وراء وفاته المفاجئة.، على أن يقوم المؤلف جوش أولسون، بـ كتابة النص.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن طرح مسلسلها الجديد Cursed، سيدة البحيرة، خلال صيف 2020، ولم تحدد الشبكة بعد موعد محدد لـ طرح المسلسل المستوحى من الكتاب الأفضل مبيعًا الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كتاب من تأليف "توم ويلر" و"فرانك ميلر"، التى تحمل نفس الاسم، حيث يتم تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي يتم سردها من منظور "نيميو"، الشابة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة والمأساوية.

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وتستكمل أحداث المسلسل الجديد Cursed الذى سيتكون من 10 حلقات تطرح دفعة واحدة على المنصة، وستصل مدتها إلى حوالى ساعة، فى أعقاب وفاة والدتها حيث تجد شريك جديد غير متوقع وهو "آرثر" أحد المرتزقة، وذلك خلال سعيها للوصول إلى "مارلين" لتسليمه السيف القديم، وعلى مدار رحلتها، ستكون "نيميو" رمزا للبسالة والتمرد ضد جماعة "القناصة الحمر"، وشريكهم المتواطئ معهم "الملك أوثير".

يتناول مسلسل " Cursed " قصة نشأة وتطور البطلة ويمتلئ بموضوعات وقضايا شائعة ومألوفة في عصرنا الحالي، مثل إبادة العالم الطبيعي والإرهاب الديني والحروب العبثية واستلهام جرأة القيادة لمجابهة المستحيل.

مسلسل Cursed من بطولة كاثرين لانغفورد (في دور "نيميو")، ديفون تيريل" (في دور "آرثر")، جوستاف سكارسجارد (في دور "مارلين")، دانيال شارمان (في دور الراهب الباكي)، سيباستيان أرمستو (في دور الملك "أوثير بندراجون)، مات ستوكو (في دور "جاوين")، ليلي نيومارك (في دور "بيم")، شالوم برون فرانكلين (في دور "إجرين")، "إميلي كوتس" (في دور الراهبة "آيريس")، بيلي جنكينز (سكويرل)، بيلا داين (في دور "الرمح الأحمر") وبيتر مولان (في دور "البابا كاردن").